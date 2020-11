LeBron James peut encore devenir le GOAT, Obama explique comment

En tant qu'ancien habitant de Chicago et grand fan de basket, Barack Obama a forcément les Bulls de Michael Jordan dans son coeur. Lorsque la question autour du titre de meilleur joueur de tous les temps lui est posée, l'ancien président des Etats-Unis a évoqué la situation de LeBron James, dont il s'est récemment rapproché pour évoquer les problèmes de société aux Etats-Unis.

Invité de Complex Sports, Obama a rendu hommage au "King", en expliquant de quelle manière il pouvait encore espérer peser dans le débat du GOAT - toujours propriété de MJ à ses yeux - une fois sa carrière achevée.

"LeBron James continue de faire des pas en avant sur cette question du GOAT. Sa carrière n'est pas encore terminée.

Voilà ce que je peux dire à son sujet : c'est déjà incontestablement l'un des deux meilleurs joueurs de tous les temps. Sa longévité... On en parlait quand on a fait l'émission "The Shop" ensemble. Le mec n'a pas l'air d'avoir perdu quoi que ce soit physiquement.

Il peut profiter d'entraînements, de modèles de nutrition, de traitements auxquels tous les gars de la génération de Michael Jordan n'avaient pas accès. Mais la raison principale de sa longévité, c'est que c'est un monstre. A l'heure actuelle, il donne l'impression de pouvoir continuer comme ça encore 5 ans.

Si à 40 ans il est toujours All-Star et compétitif comme aujourd'hui, il faudra prendre ça en compte pour la question du GOAT".