LeBron James et son Taco Tuesday, on en a mangé toute l'année. Cette fois, le "King" a décidé de faire profiter des centaines de personnes dans le besoin de son rituel hebdomadaire.

Selon USA Today, la star des Los Angeles Lakers a fait livrer de la nourriture - via un restaurant de tacos - dans le foyer de 340 étudiants de son école I Promise à Akron. Cela représente plus de 1 300 personnes, souvent dans la précarité (et encore plus pendant cette crise sanitaire mondiale), qui ont bénéficié de la générosité de LeBron James.

Le "Chosen One" entend apparemment en faire de même mardi prochain. Pour rappel, le gouverneur de l'Ohio a fait fermer les écoles, celle de LeBron James comprise, et les restaurants (sauf à emporter ou via la livraison), afin de ralentir la propagation du virus.

Evidemment, LeBron n'a pas manqué sa publication hebdomadaire sur les réseaux sociaux pour que personne n'oublie le Taco Tuesday...

