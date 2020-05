LeBron James et Paul Pierce ne s'apprécient pas depuis plusieurs années et Kendrick Perkins a révélé l'origine du problème entre les deux hommes.

Pendant des années, LeBron James et Paul Pierce ont mené de rudes batailles au sein de la Conférence Est. Malgré un respect mutuel sur le parquet, les deux hommes ne se sont jamais appréciés. Loin de là même. Encore récemment, l'ancien joueur des Boston Celtics a fait la polémique en écartant l'actuel ailier des Los Angeles Lakers de son Top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais pourquoi une telle animosité entre eux ? Ancien coéquipier du King et de The Truth, Kendrick Perkins a raconté l'histoire à l'origine de ce beef : un match de pré-saison en 2004.

"Vous le savez maintenant, Paul aimait bien allumer le banc adverse. Et lors d'un match, il avait vraiment chauffé le banc des Cavs. A ce moment-là, ils étaient donc tous sur le banc, LeBron et ses partenaires. Ils étaient tous là... Et ensuite Paul a littéralement craché sur tout le banc. Vous l'avez ? Le manque de respect ultime.

Depuis ce moment, LeBron James et Paul Pierce se détestent l'un l'autre. Ils ne se parlent pas. Même maintenant", a ainsi raconté Kendrick Perkins pour ESPN.

Pour l'anecdote, Paul Pierce avait été sanctionné d'une amende de 15 000 dollars pour son comportement. En tout cas, cette histoire permet de mieux comprendre la rivalité entre les deux hommes, qui avaient dû être séparés en 2012 pour éviter une bagarre à la fin d'un match.