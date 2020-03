Paul Pierce : « Quand LeBron est allé à Miami, j’ai su que c’était fini pour nous »

LeBron James a longtemps considéré comme Paul Pierce comme son plus grand rival. Parce que les deux stars évoluaient au même poste, au sein de la même Conférence et leurs deux équipes se retrouvaient donc en playoffs. Sauf que le jeune King s’est beaucoup cassé les dents sur les Celtics de ‘The Truth’ au début de sa carrière. Jusqu’au jour où il a pris la décision de quitter les Cavaliers pour rejoindre Dwyane Wade et Chris Bosh au Heat.

« On l’a envoyé là-bas. Il n’arrivait pas à passer le ‘Big Three’ [celui des Celtics]. Alors il est allé chercher le sien. (…) Quand j’ai vu que LeBron signait à Miami et que Chris Bosh était aussi en chemin, je me suis dit que personne n’allait les battre. C’est comme Jordan et Pippen. Je n’arrivais pas à y croire. Je savais que c’était fini pour nous », raconte Paul Pierce lors du podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson.

Il est évident que les éliminations répétées de Cleveland – notamment contre Boston – ont fini par peser sur LeBron James. La pression était déjà énorme sur ses épaules vu qu’il était comparé aux plus grandes légendes de la ligue dès son arrivée en NBA. Une fois à Miami, il a pu se venger plusieurs fois de Paul Pierce en le sortant notamment en 2011, 2012 et 2014.