LeBron James taclé par Jalen Rose qui le sort de son Top 4 All-Time

Les jours passent et les discussions sur les meilleurs joueurs All-time continuent. Qui est le numéro 1 ? Où se situe LeBron James, seul joueur encore en activité à pouvoir prétendre au cinq majeur ? Les arguments des uns et des autres s'enchaînent, avec virulence parfois, avec intensité souvent, mais aussi avec mauvaise foi à certains moments.

Les journalistes interrogent les joueurs actuels, les anciennes gloires, les artistes, leurs voisins ou encore des consultants. Cette dernière catégorie vit en donnant son avis, avec punch et surtout toujours beaucoup d'aplomb. Kendrick Perkins fait partie de ceux-là et n'hésite jamais à élever la voix quand il faut appuyer ses diatribes, tout comme Jalen Rose, réputé pour ses argumentaires et sa langue parfois acide.

Il a été interrogé récemment pour l'émission GetUpESPN sur la fameuse question à 10 barres : "Qui est le plus grand basketteur de tous les temps : Michael Jordan ou LeBron James." Plutôt que de répondre à cette question, Jalen Rose s'est vite emporté pour clairement expliquer que la question n'était pas du tout à l'ordre du jour tant LeBron James était loiiiiiiin de Michael Jordan selon lui.

Pour l'ex-joueur des Indiana Pacers entre autres, avant de pouvoir comparer LeBron James à Michael Jordan, il faudrait déjà que ce dernier ait accompli plus de choses que Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar et Bill Russell, les trois joueurs qu'il place, sans hésitation aucune, devant le King from Akron. Donc osé parler de GOAT et le comparer à Jordan ?

"Vous pouvez me dire à quel moment LeBron James a dépassé Magic Johnson ?!!"

On vous laisse apprécier le ton employé et les emphases dans son discours pour placer ses arguments.

Jalen Rose says LeBron needs to pass players like Kareem,Russell and Magic before entering the GOAT convo (🎥 @GetUpESPN ) pic.twitter.com/j9BO2fiGT0 — NBA Central (@TheNBACentral) April 20, 2020

Sur le fond, difficile de critiquer les trois noms cités par Jalen Rose. Après tout, Magic, Kareem et Russell sont des monuments, des monstres sacrés de l'histoire de la NBA qui compilent titres, MVPs et trophées en tout genre. Mais de là à dire que LeBron est loin, voire très loin d'eux... Jalen n'aurait-il pas un petit compte à régler avec la star des Lakers ?