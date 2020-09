LeBron James outré d’être comparé à Pippen, le King agace

Normalement, en temps de playoffs, LeBron James passe en mode « Zéro Dark 30-23 », selon son propre terme, et se coupe de tous les réseaux sociaux. Mais le natif d’Akron n’a pas voulu le faire cette saison. Sans doute pour rester au courant de ce qui se passe aux Etats-Unis avec les élections à venir dans ce climat social très tendu. Il a visiblement vu passer le débat lancé par Richard Jefferson à propos de Giannis Antetokounmpo. L’ancien coéquipier de Bron aux Cleveland Cavaliers estime que le MVP est peut-être plus un Scottie Pippen « qui a besoin de son Michael Jordan. »

Jay Williams ne semble pas tout à fait d’accord avec RJ et il a tenu à le faire savoir. En prenant l’exemple de la superstar des Los Angeles Lakers qui, comme Giannis avant lui, peinait à faire gagner son équipe avant de se retrouver au Miami Heat avec Dwyane Wade. Et c’est le drame. Sans que personne ne @ son compte dans la conversation, LeBron James a tenu à s’incruster dans la conversation… pour manifester sa colère d’être cité !

Explain to me what the fux I gotta do with this subject matter! I’m over here minding my damn business preparing for Houston. And by the way I ain’t never been nobody but my damn self! 👑 Shit!

— LeBron James (@KingJames) September 3, 2020