Il y a pratiquement 10 ans, LeBron James prenait son destin en mains pour transformer le Miami Heat en équipe la plus détestée des Etats-Unis. LeBron, lui, était devenu un paria qui préfère déserter sa terre natale pour aller chercher des bagues. Rarement un tel déferlement de haine ne se sera abattu sur un athlète. Lors de ses deux premières années en Floride, le King vit des heures très compliquées et sombres. Jusqu'à cette première bague, puis la seconde et son retour à Cleveland en 2014. Ce passage du quadruple MVP à Miami a profondément changé la donne en NBA. Il a mis à la mode les Big Three, les regroupements de stars.

Draymond Green a également connu ça en 2016 avec l'arrivée de Kevin Durant. Les Warriors semblaient invincibles et l'ont été pendant deux ans et 8/10e, jusqu'à cette blessure de KD en playoffs contre Houston au second tour. Durant aurait-il rejoint GS si LeBron James ne l'avait pas fait avant lui ? Seul l'intéressé à la réponse. "The Decision" a en tout cas pesé autrement sur cette ligue et le DPOY 2017 ne pèse pas ses mots au moment de l'évoquer.

"Ça signifie beaucoup. Les gens ont pensé que c'était l'une des plus grosses erreurs de sa carrière quand il a décidé d'exporter ses talents à South Beach. Et ça s'est terminé en l'un des mouvements les plus puissants de l'histoire du sport."

Il est vrai que rarement un transfert n'avait autant impacté un sport, tant médiatiquement qu'économiquement et sportivement.