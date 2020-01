Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks n'ont même plus besoin de forcer leur talent. Hier soir, à l'occasion du MLK Day, le MVP n'a eu besoin que de 31 minutes pour compiler un nouveau triple-double. 28 points, 14 rebonds, 10 passes et une nouvelle victoire (111-98 contre les Chicago Bulls) pour la franchise du Wisconsin. La septième de suite. Le Grec et ses coéquipiers disposent du meilleur bilan de la ligue, 39 victoires en 45 matches, et ils sont bien partis pour flirter avec les 70 succès en fin de saison.

"Je ne pense pas qu'il y ait une équipe en NBA que nous ne soyons pas capables de battre", assure Giannis Antetokounmpo.

Déjà premiers l'an dernier, les Bucks sont encore plus forts cette saison. Ils sont de plus en plus à l'aise au sein du système de Mike Budenholzer et tous les joueurs se montrent plus performants.

"On sait que l'on ne gagne pas le titre pendant la saison régulière. On va continuer à progresser. On veut jouer encore mieux. Mais on sait que tout se jouera en playoffs. On sait que ce n'est pas parce qu'on a fait une grande saison qu'on ira forcément au bout en playoffs", ajoute Khris Middleton.

Déterminés, les Bucks sont plus que jamais en position de force pour aller jusqu'en finales cette fois-ci.