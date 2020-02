La carrière d'Isaiah Thomas a pris un tournant dramatique depuis sa blessure à la hanche et son transfert aux Cleveland Cavaliers en 2017. Il était alors un meneur All-Star et le leader offensif des Boston Celtics. Depuis, IT ne trouve pas sa place en NBA. Il a porté les couleurs des Cavaliers, donc, puis des Lakers, les Nuggets et enfin les Wizards. Sans jamais rester plus d'une saison. Il a même été envoyé vers une nouvelle équipe, les Clippers, le soir de la deadline.

Mais il ne restera pas à Los Angeles. Comme annoncé au moment du transfert, qui a rameuté Marcus Morris du côté des Clippers, Thomas ne sera pas conservé par les Californiens. The Athletic rapporte qu'il a été coupé par la franchise.

A 31 ans, Isaiah Thomas espère désormais qu'il sera pioché par une équipe NBA. Il tourne à 12,2 points et 3,7 passes par match depuis le coup d'envoi de la saison.