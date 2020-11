Quand on pense à la NCAA, on pense bien sûr aux athlètes qui y ont brillé avant de s’envoler pour des cieux plus rémunérateurs. Mais on pense également aux grands entraîneurs qui arpentent, pour certains depuis des décennies, les lignes de touche du basket universitaire. Parmi eux, John Thompson faisait à la fois figure de légende et d’icône.

Pendant des années, il a mené l’université de Georgetown à des lutes mythiques et y a coaché une ribambelle de légendes du sport : Patrick Ewing, Allen Iverson, Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo… Mais surtout, il a été l’un des premiers entraîneurs noirs à s’imposer sur la durée dans cet univers encore trop souvent monochrome. Et, pplus important encore peut-être, il l'a fait sans jamais consentir au moindre compromis.

10 choses que vous ne saviez (certainement) pas sur Allen Iverson

Au delà de ses Hoyas, il a largement contribué à faire de Big East l'une des conférences les plus explosives des années 80 et 90.

S’il s’est éteint en août dernier, à l’âge de 78 ans, son héritage reste vivace et nombre de coaches afro-américains ont prévu de lui rendre hommage tout au long de la saison en reprenant l’un de ses « signature moves » : la serviette posée sur l’épaule droite.

Cet hiver, une autobiographie co-écrite avec Jesse Washington de The Undefeated devrait sortir, dans laquelle John Thompson explique l’origine de cette habitude.

« Ma mère avait l’habitude de porter une serviette sur l’épaule quand elle cuisinait », raconte-t-il. « Elle s’en servait pour s’essuyer les mains ou pour sécher une assiette. Quand j’ai commencé à coacher au lycée de St. Anthony, je me suis mis à faire pareil pendant les matches pour lui rendre hommage. Mon père et elle ne venaient quasiment jamais aux matches, mais j’avais l’impression de les avoir avec moi quand je portais cette serviette. »

C’est donc une très belle idée de perpétuer cette tradition et de lui donner une toute nouvelle signification.