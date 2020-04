La NBA a pris une décision forte fin mars, en réduisant de 20% les 100 salaires les plus élevés de son organigramme. En réalité, les personnes toucheront tout de même leurs émoluments complets. Mais plus tard. Quand la situation sera revenue à la normale. Les Los Angeles Lakers pourraient s'inspirer de cette méthode. Selon ESPN, les propriétaires de la franchise californienne vont demander à leurs principaux dirigeants s'ils sont prêts à accepter une diminution similaire le temps du break. En effet, avec l'arrêt des matches, ce sont des millions et des millions de perte pour les différentes équipes du championnat.

Malgré ça, certains employés peuvent trouver la requête culottée de la part de propriétaires multimilliardaires. Surtout que les Lakers sont actuellement évalués à plus de 4,4 milliards de dollars. Mais cette baisse des salaires a pour objet d'aider les membres du staff dans les situations les plus précaires. Notamment tout le personnel de salle, mis au chômage technique depuis la suspension de la saison. Les franchises ont déjà levé des fonds - notamment sous l'influence des joueurs - pour aider ses employés durant cette période délicate.