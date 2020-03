On ne sait toujours pas si les Knicks comptent vraiment sur Kevin Knox ou non.

Kevin Knox était censé incarner le futur des New York Knicks. Il a été drafté en neuvième position en 2018 et il a de suite été lancé dans le grand bain. La franchise lui a donné beaucoup de minutes (28) lors de sa saison rookie en espérant qu'il s'adapte le plus rapidement possible à la NBA. Un an après, l'opération a déjà des airs d'échec même s'il est bien trop tôt pour tirer complètement un trait sur un joueur de 20 ans. D'ailleurs, les Knicks n'ont pas osé le faire. L'ailier formé à Kentucky faisait partie des assets susceptibles d'être échangés le soir de la deadline. Il n'a finalement pas bougé.

Selon Ian Begley, les dirigeants ont hésité à se séparer ou non du sophomore. Son temps de jeu a chuté à 18 minutes cette saison - avec seulement quatre titularisations. Ses statistiques sont elles aussi en chute libre : de 12,8 à 6,6 points par match.

Difficile d'y voir clair dans le plan des Knicks. Pas sur que Kevin Knox lui même sache si sa franchise compte vraiment sur lui. Ce n'est certainement pas l'environnement idéal pour se développer...