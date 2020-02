Déjà un candidat de moins. Les Knicks vont sans doute changer de coach, une fois de plus, à l’issue de la saison. Mike Miller, qui assure l’intérim depuis le renvoi de David Fizdale, se débrouille pas trop mal à la tête de l’équipe mais le nouveau Président, Leon Rose, aura probablement en tête de nommer « son » entraîneur. Et selon la presse, il était intéressé par Jay Wright, entraîneur qui a mené Villanova à deux titres universitaires. Le coach, lui, n’a pas l’intention de quitter la NCAA à en croire un insider de The Athletic.

Let's quash this stuff before it gets started: source told me Jay Wright is not going anywhere. Not to the Knicks. Not to the Sixers. Not to Oz. His house is for sale. He's not.

— Dana O'Neil (@DanaONeilWriter) February 17, 2020