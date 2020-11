Les Nets devraient prolonger Joe Harris, mais pour combien ?

Et pour combien, on parle du futur salaire de Joe Harris mais aussi du nombre de ballons touchés par match aux Nets

Dans l'actu, on parle énormément des Brooklyn Nets. Et pour cause, les New-Yorkais pourraient aligner l'un des Big Three les plus sensationnels jamais assemblés dans l'histoire. Peut-être même le plus clinquant en terme de talent. Attention, le plus clinquant ne veut pas dire complémentaire. James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving font partie des meilleurs attaquants de la ligue. Voir All-Time. Mais à voir comment ils feront pour se partager la gonfle et surtout mettre chacun leur égo de côté.

Oui, on anticipe légèrement une arrivée du barbu dans les prochains jours. Parce que c'est la grosse grosse tendance. Parce que les Nets ont le meilleur packaging à proposer aux Rockets. Et tout ça reste aussi intrigant qu'excitant. On en oublie presque qu'il va leur falloir des coéquipiers, ne serait-ce que pour défendre, ou étirer la défense.

C'est là qu'intervient le dénommé Joe Harris. Le shooteur des Nets va se retrouver sur le marché. Ses qualités peuvent lui permettre de choper un bon petit contrat. Les Hawks en auraient fait l'une de leurs priorités. Comme les Hornets. Mais selon le SNY, la tendance est bien à une prolongation à Brooklyn.

Le média rapporte que la plupart des franchises pensent avec conviction que Joe Harris continuera avec les Nets pour plusieurs saisons. C'est possible. Mais dans l'optique d'une arrivée d'Harden, il faut commencer à faire les comptes. Harris peut espérer un salaire annuel entre 16 et 20M. Si le MVP 2018 débarque, ce sera impossible financièrement.

Reste donc à connaître les véritables intentions du joueurs, en terme de rémunération et de projet. Tout en sachant qu'il lui faudra compter le nombre de ballons reçus par match par très petite quantité.

