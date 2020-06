Les premières "vraies" images de la Air Jordan 1 Lucky Green nous sont parvenues, et le résultat est largement à la hauteur de nos espérances.

L'upper en cuir blanc est entouré de vert sur le mudguard, le talon et autour des lacets. La languette est noire tout comme le swoosh, le col et l'outsole. Du rouge est rajouté sur le logo Wings et le Nike Air de l'étiquette.

A noter aussi les coutures bien marquées sur l'avant du pied pour un rendu premium. On se rend tout de suite compte de la qualité du cuir, et le clin d'oeil aux Celtics de Boston est assumé avec une représentation du fameux parquet de l'ancien Boston Garden où MJ avait claqué ses 63 puntos en playoffs (le fameux "Dieu déguisé" blablabla...) sur la semelle intérieure.

Il faudra attendre le 11 octobre pour voir arriver cette superbe Air Jordan 1 qui ravira le plus grand nombre. Et même si c'est annoncé comme un modèle féminin, il y aura certainement de grandes tailles disponibles.

Les images de la Air Jordan 1 Lucky Green

merci à @earlygvng