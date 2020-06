Le geste très classe de Lonnie Walker envers la ville de San Antonio après les manifestations

Que les joueurs participent aux manifestations après la mort de George Floyd est une très bonne chose. Ils sont des citoyens avant tout et il est important qu'ils profitent de leur influence, notamment auprès des jeunes, pour être entendus sur des sujets aussi primordiaux. Mais aider la ville à nettoyer après les marches pacifistes, c'est carrément la grande classe. Lonnie Walker faisait partie des volontaires qui ont effacé les graffitis et ramassé les débris dans San Antonio le lendemain de la manif.

The #Spurs' Lonnie Walker helps remove graffiti from a building at the corner of Broadway and Losoya. The rookie guard has also been handing out water to workers cleaning up damage from last night's protests. pic.twitter.com/UMpwfxdBjC

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) May 31, 2020