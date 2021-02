Lonzo Ball, le meneur qui manque aux Chicago Bulls ?

Lonzo Ball commence à vraiment prendre son rythme en NBA. Si le meneur ne s’est pas vraiment affirmé comme une star en puissance, une attente qui accompagnait son statut de second choix de la draft, il gagne enfin en régularité. Et il sort actuellement le meilleur début de saison de sa carrière avec 13,7 points, 4,5 rebonds et 4,7 passes par rencontre. Surtout, il est de plus en plus précis derrière l’arc. Presque 38%, après avoir atteint les 37% l’an dernier.

Le jeune joueur de 23 ans reste un prospect intéressant. Et les franchises sont à l’affût si jamais les New Orleans Pelicans venaient à s’en séparer. En effet, son nom circulait encore dans les rumeurs il y a quelques semaines, juste avant que Zo réponde avec plusieurs prestations très solides.

Selon The Athletic, une formation serait prête à faire le forcing pour l’obtenir. Les Chicago Bulls, à la recherche d’un gestionnaire, pourraient donc essayer de monter sur pied un transfert.

The Bulls are interested in New Orleans Pelicans guard Lonzo Ball, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/ZtXSYotXoC — The Athletic (@TheAthletic) February 15, 2021

Lonzo Ball serait clairement un atout intéressant autour de Zach LaVine et Lauri Markkanen. Il évolue dans un registre complètement différent de celui de Coby White, l’actuel titulaire du poste, qui est d’abord un scoreur. Reste à voir ce que les Bulls peuvent proposer. Si seulement les Pelicans sont toujours vendeurs.