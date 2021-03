Pourquoi les Lakers ont choisi Lonzo Ball en deuxième position en 2017

Quatre ans après, on en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussées Magic Johnson et les Los Angeles Lakers à drafter Lonzo Ball.

Lonzo Ball était tellement fort à UCLA qu’il a réussi à s’affirmer comme un potentiel top-3 pick alors qu’il était classé un peu plus loin dans la hiérarchie à sa sortie du lycée. Quelques mois plus tard, les Los Angeles Lakers le prenaient en deuxième position, juste derrière Markelle Fultz. Accomplissant ainsi la prophétie de LaVar Ball.

Alors il était certainement l’un des joueurs les plus cotés de sa promotion. Mais cette cuvée était particulièrement profonde et les Angelenos auraient aussi pu se tourner vers d’autres joueurs, qui ont par exemple été plus performants lors de leurs workouts. Alors pourquoi Zo ?

« Pour Magic, l’opportunité d’écrire une belle histoire hollywoodienne était trop belle pour la laisser passer. Il fallait que ça marche parce que c’était une belle histoire. C’était trop beau pour être vrai. »

Lonzo Ball est originaire de Los Angeles et il a grandi en admirant les Lakers et leurs meilleurs joueurs. Et voilà qu’il pouvait devenir le fils prodige qui ramène la franchise glorieuse au sommet. Dans l’un des plus grands marchés du monde. Trop beau pour être vrai… et sans doute trop de pression. Certainement pas les conditions optimales pour débuter sa carrière. D’ailleurs, c’est depuis qu’il joue pour les Pelicans qu’il s’est affirmé comme une valeur sûre à son poste.

