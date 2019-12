Pour Luka Doncic, Mark Cuban apprend… à parler slovène

Pozdravljeni Luka. Voilà en somme le premier échange que l'on pourrait entendre prochainement entre Luka Doncic et Mark Cuban. En voyant les performances ahurissantes de son sophomore, le proprio des Mavericks est prêt à tout pour que le Slovène se sente comme chez lui à Dallas. Il sait que dans un an, des prolongations de contrat vont débuter et le folklorique homme d'affaire veut mettre absolument toutes les chances de son côté, y compris pour les années à venir. Et pour s'entendre au mieux avec sa jeune superstar, actuellement à l'infirmerie, Mark Cuban a débuté l'apprentissage de la langue slovène. Pas facile.

"Que c'est dur", a-t-il expliqué.

On peut penser que, comme Fizdale l'avait fait avec Porzingis, Mark Cuban rendra également quelques visites à la Doncic family durant l'intersaison. Tout ça avant de lui offrir, sauf cataclysme d'ici-là, un deal supermax à l'été 2021 (Luka Doncic sera éligible en cas de titre de MVP ou de présence dans une All-NBA Team, ce qui devrait être le cas dès cette saison).

Les stats en carrière de Luka Doncic