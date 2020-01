Luka Doncic a combiné 38 points, 11 rebonds et 10 passes décisives lors de la victoire des Dallas Mavericks contre les Chicago Bulls. C'est déjà son neuvième triple-double à plus de 30 pions cette saison. Il en cumule plus à lui tout seul que tout le reste de la NBA ! Et le tout à seulement 20 ans. C'est historique. Mais quand on lui parle de chiffres, le Slovène ne sait pas vraiment où se mettre.

"Je ne sais pas quoi vous répondre. Ce sont juste des stats. Je n'y prête pas attention. Tout ce qui compte c'est la victoire."

Tous les joueurs tiennent plus ou moins le même discours. Mais certains donnent le sentiment d'être vraiment sincères. Un peu à l'instar d'un Nikola Jokic, Luka Doncic n'en a vraiment rien à carrer de ses performances individuelles.

Via ESPN