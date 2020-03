Luka Doncic a effacé Jason Kidd des tablettes des Mavericks

Luka Doncic est impressionnant de précocité. La superstar des Dallas Mavericks vient de fêter ses 21 ans et il est seulement dans sa deuxième saison en NBA. Pourtant, il est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde. Et le nouveau visage de la franchise texane. Il est d’ailleurs bien parti pour décrocher de nombreux records sous la tunique des Mavs. Rien que hier soir, il a effacé Jason Kidd des tablettes en compilant son 22ème triple-double de la saison. 30 points, 17 rebonds et 10 passes pour une victoire contre les New Orleans Pelicans.

22, c’est le nouveau record de triple-double sur une saison pour un joueur de Dallas. Sachant que le Slovène a un mois pour améliorer son propre record. Précoce on vous a dit.