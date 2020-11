Markieff Morris au coeur d’une baston Lakers-Clippers

Les Los Angeles Clippers ont toujours en travers de la gorge le départ de Montrezl Harrell aux Lakers. S'ils ont l'opportunité de piquer un joueur à leurs voisins et rivaux, ils ne s'en priveront sans doute pas. Voilà qui tombe bien, puisqu'un free agent hésiterait actuellement entre les deux franchises. Markieff Morris, qui avait rejoint les Lakers en cours de route la saison dernière, est libre et en pleine hésitation.

Selon Marc Stein du New York Times, la lutte battrait son plein entre Lakers et Clippers pour les faveurs de l'aîné des Morris (de 7 minutes)... La saison passée, sous le maillot des Purple and Gold, avait disputé 34 matches (dont 20 en playoffs à 18 minutes de moyenne) et joué un rôle assez intéressant dans la rotation intérieure de Frank Vogel.

Les Clippers, justement, sont très, très légers à l'intérieur pour le moment, malgré la signature de Serge Ibaka. Ils auraient dans l'idée de réunir les frangins Morris (à leurs risques et périls...) tout en portant un petit coup psychologique aux Lakers.

Rappelons que Markieff Morris ne touchait que 1.75 million de dollars avec les Lakers la saison dernière. Avec ce qu'il a encore en magasin et à seulement 31 ans, l'ancien joueur de Kansas peut évidemment prétendre à beaucoup plus. D'autant qu'il vient de voir son frère recevoir un contrat de 4 ans et plus de 64 millions de dollars. Pas sûr qu'il accepte une ristourne, quel que soit l'acquéreur.

Avec les Lakers, Markieff Morris tournait à 6 points et 3 rebonds en playoffs, avec la composante "agressivité" qui a fait le beurre de la fratrie depuis son arrivée en NBA.