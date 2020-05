Pourquoi Matt Barnes refuse de récupérer sa bague de champion NBA

Matt Barnes a joué pour deux équipes cultes des Golden State Warriors. D’abord celle baptisée « We Believe », qui a réussi l’exploit de sortir les Dallas Mavericks têtes de série lors des playoffs 2007. Puis, dix ans plus tard, celle qui décrochait le titre pour la première année de Kevin Durant dans la Bay. C’est justement pour palier à une blessure de KD qu’il avait déboulé à Oakland en cours de saison.

« J’ai joué quelques matches à 25-30 minutes. Puis je me suis blessé une semaine avant le début des playoffs, au moment où KD revenait. La pire entorse à la cheville de ma vie. Je n’étais pas remis sur pied avant la fin du deuxième tour quand il était déjà à 8-0. Donc je savais que la rotation n’allait pas changer. Je me suis juste assis et je me suis comporté comme un super vétéran en encourageant ses enfoirés. Je n’ai pas transpiré, je n’étais pas dans les putains de tranchées avec ses gars. J’ai juste eu une bague gratuite », déclarait l’intéressé dans son podcast avec Stephen Jackson.

Une bague qu’il n’avait jamais voulu récupérer ! Ne se considérant pas comme un champion à part entière, Matt Barnes l’a laissé au responsable média des Warriors, qui la garde dans son bureau en attendant que le joueur retraité change éventuellement d’avis.