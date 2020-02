Chaque match compte pour Dallas, septième de la Conférence Ouest. Et les Mavericks ne vont laisser filer aucune rencontre. Même celles qu’ils ont déjà perdu. La franchise texane a déposé une motion pour contester officiellement le résultat du match contre les Hawks. Elle s’était inclinée sur le fil contre Atlanta (107-111) à la suite d’une décision litigieuse des arbitres. Du coup, Les Mavs demandent à ce que les 9,7 dernières secondes soient rejouées avec un avantage de deux points en faveur des Hawks (107-109) et un entre-deux.

Tout ça part de l’une des dernières actions de la partie disputée samedi soir. Trae Young filait au cercle quand sa tentative de layup a été bloquée par Dorian Finney-Smith. Les officiels ont alors sifflé un contre illégal. Malgré ça, John Collins a suivi l’action et il a marqué sur une claquette. Les arbitres ont revu les images. Ils ont décidé que le contre était valable. En revanche, ils ont tout de même compté le panier de Collins, qui a tiré après le coup de sifflet...

Mark Cuban a exprimé sa frustration sur Twitter dans la foulée. Il s’expose à une nouvelle amende. Mais la NBA va d’abord étudier la requête des Mavericks avant d’éventuellement le sanctionner. Selon le proprio, les joueurs de Dallas avaient stoppé leur action après le coup de sifflet (non, la claquette de Collins est vraiment dans la continuité). Surtout, selon les règles, le panier n’aurait pas dû être accepté.

C’est la deuxième fois qu’une équipe émet ce genre de réclamation cette saison. Les Rockets n’avaient pas obtenu gain de cause après avoir demandé à rejouer la fin de match contre les Spurs. A vrai dire, la NBA n’a pas donné suite depuis 2007 et un duel entre… les Hawks et les Mavericks.

