Pas une soirée sans polémique, surtout après une défaite des Dallas Mavericks de Mark Cuban. Le propriétaire de la franchise texane est toujours prompt pour critiquer les hommes au sifflet. Il ne s’est pas fait prier après le revers des siens contre les Atlanta Hawks (107-111) cette nuit. Un match marqué par une décision litigieuse en fin de rencontre. Alors que le score était de 109 à 107 pour Atlanta, Trae Young a foncé vers le cercle avec seulement quelques secondes encore à disputer. Sa tentative de layup a été contrée mais John Collins veillait et il a récupéré le ballon pour assurer la victoire à son équipe.

Sauf que les arbitres avaient sifflé entre temps. Ils avaient sanctionné un contre illégal de Dorian Finney-Smith sur Young. Après avoir revu l’action, ils ont finalement décidé que le contre était valable mais tout en accordant quand même le panier de Collins, intervenu après le coup de sifflet. De quoi rendre furieux Mark Cuban. Il a laissé exprimer sa frustration sur Twitter en rappelant que le problème d’arbitrage durait depuis 20 ans désormais.

So they call a goaltend. They literally blew the whistle that it was a goaltend. There was a putback after the whistle. After review they said no goaltend but count the basket ? WTF is that ? That's NBA officiating. — Mark Cuban (@mcuban) February 23, 2020

But wait there is more. 1 of the refs told us it was an inadvertent whistle, so it was not goaltending. Doesn't matter that people stopped . They thought the whistle came after the putback. So the basket counted. So what where they reviewing if it wasn't a goaltend ? https://t.co/FPnNy1mRKe — Mark Cuban (@mcuban) February 23, 2020

And of course that comes after delon intentionally kicked the ball as he was getting thrown down to stop play. They don't , that's the play that would foul out maxi. https://t.co/s2v40xelLL — Mark Cuban (@mcuban) February 23, 2020

Refs have bad games. Crews have bad games. But this isn't a single game issue. This is the same shit that has been going on for 20 years . Hire former refs who think they know how to hire , train and manage. Realize 2 years later they can't. Repeat https://t.co/GPqvvWSpuT — Mark Cuban (@mcuban) February 23, 2020

C’est quand même de la mauvaise foi. Atlanta menait au score et il restait 8 secondes. Si les Mavericks avaient eu la balle, ils auraient eu une occasion d’égaliser ou de gagner, certes. Mais si le contre de Finney-Smith était non valable, le panier de Young aurait été accordé. Et s’il était légal, Collins était de toute façon le premier sur le ballon ! Cuban chipote. Mais c’est une habitude chez lui. Il a déjà écopé de plus de 2 millions de dollars d’amende pour avoir critiqué les officiels depuis qu’il a racheté les Mavericks.