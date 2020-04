Comment gagner le respect de Michael Jordan ? Se prendre une bonne droite

Michael Jordan pouvait être très dur, voire même tyrannique avec ses coéquipiers. Et il arrivait parfois que certains d'entre eux lui répondent et se défendent. C'était notamment le cas de Steve Kerr. Le meneur des Chicago Bulls n'a pas voulu se laisser faire lors d'un entraînement avant le coup d'envoi de la saison 1995-1996. Les deux hommes en sont alors venus aux mains et le coach actuel des Golden State Warriors a pris quelques droites. Mais cette altercation ne les a pas divisés. Au contraire. La bagarre les a rapprochés, comme le raconte Kerr.

“I feel like I passed the test and he trusted me more afterwards.”@SteveKerr discusses how a practice altercation with MJ helped grow their relationship on #NBATogether pic.twitter.com/yUwghEt513 — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 23, 2020

"Je dirai que ça nous a aidé même si ça peut sembler bizarre. Michael était en train de me tester et j'ai répondu. J'ai eu le sentiment de passer le test et il m'a accordé plus de confiance après ça."

Michael Jordan et Steve Kerr se sont rabibochés. Et c'est même MJ qui a fait la passe décisive à son petit meneur lors du Game 6 des finales NBA en 1997.