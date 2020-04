Le jour où Chris Paul a lancé un défi à Michael Jordan

La scène se passe en 2016 lors d'un des fameux camps Jordan Flying School pour enfants. Chris Paul qui anime la séquence lance un challenge à Michael Jordan. Il doit prendre des shoots de différents endroits du parquet et s'il manque 3 de ses tirs, TOUS les enfants présents au camp repartent avec une paire de Air Jordan gratuite. Les gamins commencent déjà à rêver. Après tout ce mec ridé n'a pas l'air si impressionnant, doivent-ils tous se dire.

Evidemment, le joueur invétéré qu'est Jordan accepte le challenge et se lance. Chris Paul demande à tous les enfants de faire du bruit pour le déconcentrer et ce dernier va même jusqu'à lui mettre la main devant les yeux. Mais rien n'y fait... Michael Jordan, alors âgé de 53 ans, ne tremble pas. Il ne manque qu'un seul shoot et brise ainsi les espoirs de tous ces enfants qui ont compris ce jour là qui était vraiment ce GOAT dont leurs parents n'arrêtaient pas de leur parler...

The time @CP3 bet MJ that the whole camp would get free Jordan's if he missed a shot

He didn't miss...

(via coachspoon2/IG) pic.twitter.com/CdaZzY6LtI

