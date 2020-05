[SPOILER : ceci dévoile un extrait encore non diffusé de The Last Dance]. Parmi les joueurs qui ont tenté de se dresser en rivaux de Michael Jordan, Clyde Drexler est l'un de ceux dont le style de jeu se rapprochait sans doute le plus de celui de la légende des Chicago Bulls.

En 1992, ces derniers ont ainsi trouvé sur leur chemin en Finales les Portland Trail Blazers de "The Glyde". L'occasion rêvée pour Michael Jordan de faire comprendre à tous ceux qui avaient osé imaginer Drexler freiner son ascension vers la gloire qu'ils se mettaient le doigt dans l'oeil.

C'est ce qu'explique His Airness dans l'épisode 5 de "The Last Dance" à paraître lundi sur Netflix.

"Clyde était une menace, je ne peux pas dire le contraire. Mais ça m'a vexé qu'on le compare à moi".

Magic Johnson, interrogé pour ce pan du documentaire, confirme que la perspective de mettre les choses au point animait clairement Michael Jordan.

"J'étais consultant pour NBC pendant ces Finales. Avant le game 1, j'étais chez Michael, en train de jouer aux cartes. Il m'a dit : 'Tu sais ce qu'il va se passer demain. Ce mec, je vais lui mettre cher'.

Il a marqué un premier panier à 3 points. Puis un second. Puis un troisième. Michael ne voulait avoir personne au-dessus de lui".

Les Bulls remporteront ces Finales 4 à 2 après une belle lutte au cours de laquelle Clyde Drexler et les siens ont notamment remporté le game 2 à Chicago. On en reparle évidemment dès lundi !

