Michael Jordan privait Horace Grant de repas quand il était mauvais…

La relation entre Michael Jordan et Horace Grant n'a pas toujours été très reposante pour l'ancien intérieur des Chicago Bulls. On ne sait pas si ce sera évoqué dans la suite du documentaire "The Last Dance", mais le journaliste Sam Smith, l'auteur du fameux "The Jordan Rules", a dévoilé une anecdote assez incroyable sur les deux hommes lors de son passage dans le podcast Tolbert, Krueger et Brooks.

Elle montre, si elle bien réelle, que le leadership de Michael Jordan et sa façon de chercher à tirer le meilleur de ses coéquipiers était parfois un peu... extrême.

"Des joueurs sont venus me voir pour me raconter ce qu'il faisait avec Horace Grant. Vous savez ce qu'il faisait ? Il privait Horace de repas dans l'avion s'il avait fait un mauvais match.

Il allait voir les hôtesses et il leur disait : Ne le nourrissez pas, il ne mérite pas de manger !"

On imagine mal un adulte comme Horace Grant accepter d'être privé de repas de la sorte sous ce prétexte. Peut-être qu'il ne s'agissait que d'une blague récurrente entre eux. Ou peut-être que Grant tolérait ce leadership un peu hardcore et que c'est de cette manière que les Bulls ont remporté leur premier Three-peat entre 1991 et 1993...

Dans les derniers épisodes de "The Last Dance", Michael Jordan a clairement désigné Horace Grant comme la taupe qui livrait toutes les informations du vestiaire à Sam Smith. Ce que l'homme aux goggles a fermement démenti.

En tout cas, il faudrait que l'on demande à Nicolas Batum ou Tony Parker si Michael Jordan en tant que patron des Charlotte Hornets, a déjà privé ses joueurs de repas après une défaite. Histoire de voir s'il a un peu évolué avec le temps ou non...