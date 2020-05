Tony Parker avec un maillot des Bulls, ça fait quand même bizarre

Tony Parker a toujours classé Michael Jordan en première position de son classement personnel des meilleurs joueurs de l'histoire. Pas étonnant donc, qu'en tant que fan né dans les années 80, il piaffe d'impatience à chaque nouvel épisode de "The Last Dance".

La légende de l'équipe de France et des San Antonio Spurs a voulu montrer à quel point il attendait les épisodes 5 et 6 diffusés dimanche aux Etats-Unis et lundi matin sur Netflix en France, en arborant un maillot des Chicago Bulls avant son interview avec Marc J. Spears de The Undefeated.

Guess who is super hyped for #TheLastDance ? Former #Spurs star @tonyparker who is this week’s special guest on #RoundballRap on @TheUndefeated dropping after Episode 6 tomorrow night. @espn #SoldierBoy. @KenyonMartinSr pic.twitter.com/LW9X9pS2vm

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) May 3, 2020