Voilà plusieurs mois que les Minnesota Timberwolves sont officiellement en vente. Plusieurs groupes sont venus frapper à la porte de Glen Taylor, l'actionnaire majoritaire - Kevin Garnett a un temps été dans la course - mais rien n'a encore débouché sur un rachat. Et s'il fallait encore attendre quelques mois, pour ne pas dire plus ? Selon Forbes, la valeur marchande des Wolves ne cesse de grimper sur le marché, ce qui inciterait Taylor à retarder autant que possible la vente.

En juillet, Sportico annonçait que Glen Taylor espérait au moins 1.2 milliard de dollars pour céder ses actions. Nous voilà en novembre et Forbes croit savoir qu'il a récemment refusé un chèque de 1,45 millard ! Le fait que Minnesota ait décroché le 1st pick à la Draft et la vente récente du Utah Jazz contre 1.66 milliard (avec rachat de la Vivint Smart Arena) ont clairement eu un impact. D'autant que Taylor et les Wolves ne sont pas propriétaires du Target Center et vendraient seulement le droit de l'équipe à évoluer dans la salle.

Minnesota n'a disputé les playoffs qu'à une seule reprise sur les 16 dernières années et il n'est pas certain que le retour en post-saison soit pour 2021. Le fait que la valeur de la franchise décolle malgré cette absence de compétitivité sportive est un indice important sur la popularité grandissante que représente le fait de posséder une franchise NBA. En dépit de la crise sanitaire et des relations diplomatiques tendues avec le marché chinois, toutes les équipes sont des objets logiques de convoitise.

Si les Wolves partent pour un peu moins de 2 milliards, on vous laisse imaginer ce qu'il faudra débourser pour convaincre James Dolan de lâcher les New York Knicks, par exemple...