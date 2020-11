Nate Robinson, ses débuts ratés à la boxe avec un KO impressionnant…

A 36 ans, Nate Robinson voulait se lancer un nouveau défi. Après la fin de ses espoirs d'un retour en NBA, l'ancien meneur de jeu a décidé de se lancer dans la boxe. En marge du combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr, l'ex-joueur des New York Knicks défiait ainsi un youtubeur, Jack Paul.

Malheureusement pour Kryptonate, il est tombé sur un os... Dominé dès le début du combat, Robinson a réalisé plusieurs voyages au sol. Et dès le second round, il a été ainsi en immense difficulté. Dans le dur, le natif de Seattle a subi un KO impressionnant.

Après cette lourde défaite de Robinson, certains internautes se sont bien évidemment inquiétés pour sa santé (et beaucoup se sont moqués). Mais sur le réseau social Instagram, il a rapidement rassuré son monde.

"Merci tout le monde pour vos messages, je suis OK. J'ai apprécié cette opportunité et je remercie donc tous mes soutiens. A mes coaches, mes entraîneurs, mes fans et mes coéquipiers, j'ai été touché par votre confiance...

Le résultat n'a pas été celui souhaité, mais je suis reconnaissant pour cette chance d'avoir pu me battre à un tel niveau", a commenté Nate Robinson.