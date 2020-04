La NBA est une ligue peuplée d'être humains qui défient les normes physiques et les lois de la gravité. Des sportifs phénoménaux. Et pourtant, il n'y pas eu beaucoup de spécimen comme Nate Robinson. Peut-être même aucun. Le meneur de 1,75 mètres est l'un des joueurs les plus athlétiques de l'histoire du championnat. Illustration en quelques actions, en commençant par ce block incroyable sur Ricky Davis.

Davis pointe tout de même à 2,01 mètres. Et ça n'empêche pas Robinson, 25 centimètres, de l'enjamber façon saute-mouton pour bloquer son tir. Ce qu'il avait l'habitude de faire... pour dunker.

Pour en revenir aux blocks, il avait aussi calé un contre monumental à... Yao Ming ! Quand le plus petit joueur NBA met un stop au plus grand.