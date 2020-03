La NBA va-t-elle s’inspirer de la… BIG3 ? Alors que le tournoi de 3x3 créé par Ice Cube va développer un programme de télé-réalité où les joueurs seront réunis dans un seul et même hôtel – et filmés 24 heures du 24 – la ligue envisage de délocaliser provisoirement toutes les franchises en un unique endroit pour boucler la saison, suspendue depuis début mars en raison de l’épidémie de coronavirus. Selon Jabari Young, insider pour CNBC, Las Vegas serait une destination souvent évoquée par les dirigeants.

Pourquoi ? Tout simplement parce que le Nevada est pour l’instant très peu touché par le COVID-19. L’idée serait donc d’organiser un tournoi avec toutes les équipes (ou 8 par Conférence ?) afin de sacrer un champion.

La NBA espère toujours conclure la saison mais cette option paraît de plus en plus difficile à mettre en place à chaque jour qui passe. Surtout que les Etats-Unis n’ont pas encore atteint le pic de la pandémie. Les autorités réfléchissent donc à d’autres solutions et une compétition à Las Vegas en fait partie. Ça éviterait aussi de chambouler complètement le calendrier.

Interrogé sur la possibilité de réunir toutes les équipes au même endroit, LeBron James semblait y être opposé. De même qu'il ne veut pas jouer directement des playoffs.