Devin Booker et Deandre Ayton, se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi NBA 2K20, où ils affronteront respectivement Montrezl Harrell et Patrick Beverley.

On connait l'affiche des demi-finales. Les Phoenix Suns contre les Los Angeles Clippers. Oui, on sait, il y a quelque chose qui cloche. La présence de la franchise de l'Arizona à ce niveau d'une compétition peut paraître déconcertant. C'est tout simplement parce que c'est une manette à la main et non sur un parquet que les joueurs se défient actuellement. La ligue a mis sur pied un grand tournoi sur NBA 2K20 afin d'occuper ses acteurs. Les quarts de finales avaient lieu hier soir. Devin Booker, tête de série numéro 5, et Deandre Ayton, numéro 10, deux joueurs des Suns, ont obtenu leur ticket pour le dernier carré de la compétition.

L'arrière All-Star, qui avait choisi les Dallas Mavericks, a vaincu Rui Hachimura, qui jouait avec les Los Angeles Clippers. Une victoire 71 à 55 sous l'impulsion de Luka Doncic.

Rui had a waterboy the first round now he got a coach too? 🤣 He ain't playin around pic.twitter.com/sY9nDGACSM — NBA 2K20 (@NBA2K) April 9, 2020

Ayton a lui éliminé Trae Young, la deuxième tête de série du tournoi, lors d'un choc entre les deux équipes de Los Angeles.

"I think I beat you a couple times" This is how everyone talks when recalling a past game of 2K 😂 pic.twitter.com/MYHH6KsNaq — NBA 2K20 (@NBA2K) April 10, 2020

Les Suns ne sont pas les seuls à briller lors du tournoi 2K. Les membres des Clippers sont aussi en réussite. Montrezl Harrell a battu Derrick Jones Jr en choisissant les Portland Trail Blazers pour affronter les Dallas Mavericks. Victoire finale 71 à 66.

Derrick Jones Jr. says @luka7doncic is different in the 4th tho 🔥 Facts or nah? pic.twitter.com/bgRtj1RaYV — NBA 2K20 (@NBA2K) April 10, 2020

Enfin, Patrick Beverley, toujours aussi déchaîné, a choisi les Sixers de Joel Embiid pour affronter Andre Drummond. Coïncidence ? Sûrement pas. Le pivot des Cavaliers a joué avec les Bucks. Sans succès. Victoire de Beverley, 69-62.

Les demi-finales auront lieu samedi soir. Elles opposeront donc Devin Booker à Montrezl Harrell et Deandre Ayton à Patrick Beverley. Sauf que cette fois-ci, les qualifiés pour la finale de NBA 2K20 seront déterminés au meilleur des trois manches.