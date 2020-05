Adam Silver a fixé une deadline pour terminer la saison 2019-2020

Le 11 mars dernier, la NBA a été suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie du coronavirus. Pour l'instant, il n'y a aucune certitude concernant une possible reprise de cette saison. Lors d'une grande réunion organisée avec les joueurs, le boss de la Ligue Adam Silver a évoqué les pistes étudiées pour reprendre la compétition. On pense notamment aux matchs organisés dans des bulles comme Las Vegas ou Disney.

Selon l'évolution de la situation sanitaire, les dirigeants de la NBA devraient prendre des décisions dans les semaines à venir. Mais visiblement, Silver se montre prêt à être patient pour éliminer au maximum les risques. En effet, d'après le joueur des Los Angeles Lakers Jared Dudley, une deadline a été fixée pour terminer cet exercice : octobre.

I heard even Oct from Adam Silver today... https://t.co/51gBWTTW7I — Jared Dudley (@JaredDudley619) May 9, 2020

Avec une telle deadline, la NBA se donne ainsi du temps pour voir venir. On comprend ainsi que la Ligue veut vraiment attendre afin de se donner une vraie chance de boucler cette saison. Et cette position semble logique par rapport aux enjeux économiques. Si cette nouvelle se concrétise, on se dirige par contre vers un changement du calendrier pour 2020-2021 avec un coup d'envoi en décembre.