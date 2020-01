Statuette "Andre The Giant" du 7 footer français calme mais méchamment fort : Rudy Gobert

Rudy Gobert est en train de faire une saison sublime avec le Jazz. Si Utah est 2e de la Conférence Ouest après un démarrage poussif, c'est avant tout parce qu'il possède un point d'ancrage fantastique des deux côtés du terrain. Le Français a rendu sa participation au All-Star Game 2020 absolument indiscutable et s'il est évincé cette année, les fans de basket risquent de descendre dans la rue se mêler aux manifestants et aux grévistes. Cette semaine encore, Rudy a guidé son équipe et son dernier exploit en date a marqué les esprits. Dans un match ultra serré contre les Mavs de Luka Doncic, le pivot des Bleus a été clutch en réussissant l'un des plus beaux contres de sa carrière sur Delon Wright. Un tour de force réalisé alors qu'il semblait battu, jusqu'à ce qu'il se retourne à la vitesse de l'éclair et aille scotcher le Mav main gauche, juste avant que le ballon ne touche la planche.

Combien de joueurs sont capables de se retourner aussi vite et de réussir un contre aussi clutch ? @rudygobert27 est phénoménal, tout simplement. S'il n'est pas All-Star cette année, ça va descendre dans la rue ! pic.twitter.com/Y2LikSayGV — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 26, 2020

Rudy Gobert fait 6 centimètres de moins que le regretté "Andre the Giant", ce catcheur français star de la WWE dans les années 70 et 80, mais lui aussi n'avait pas besoin de beaucoup parler ou d'être extrêmement démonstratif pour casser des bouches. Invaincu pendant 15 ans avant que la WWF ne décide que ses problèmes physiques nécessitaient une défaite contre Hulk Hogan, son rival de l'époque parmi les "villains". Andre Roussimof, de son vrai nom, a quand même eu droit à un meilleur traitement médiatique que Rudy, trop rarement évoqué comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Sports Illustrated a fait d'Andre the Giant le premier sportif français à apparaître dans l'un de ses numéros et son combat en 1987 contre Hogan dans le Michigan a déplacé 93 000 spectateurs et battu des records d'audience à la télé pour un combat de catch. Ce ne serait que justice que Rudy Gobert devienne le premier 7 footer français à devenir All-Star - 6 ft 11 pour Joakim Noah - dans quelques jours.