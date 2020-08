CQFR : Les Clippers valident la deuxième place, 45 pts et la défaite pour Harden

Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Pacers : 104-108

Sixers @ Raptors : 121-125

Thunder @ Heat : 115-116

Nuggets @ Clippers : 111-124

___

- Les Los Angeles Clippers nourrissaient de grandes ambitions en recrutant Kawhi Leonard et Paul George lors de la dernière intersaison. Un an plus tard, les voilà à la deuxième place de la Conférence Ouest. Un classement validé après la victoire contre les Denver Nuggets cette nuit (124-111). Et les deux recrues phares de la franchise sont justement au coeur de ce succès. PG a marqué 29 points quand Leonard en ajoutait 26. Lou Williams a lui aussi contribué avec 23 unités. Suffisant pour prendre le dessus sur les Nuggets. Avec notamment une accélération des Clippers en fin de match (+21 après la pause).

- En face, Jerami Grant a terminé meilleur marqueur des siens avec 25 points. C'est déjà la troisième fois qu'il dépasse la barre des 20 points au cours des quatre derniers matches. Sinon, Bol Bol est toujours capable de flash assez excitant

Bol Bol goes coast-to-coast with the steal and the dunk 💥 pic.twitter.com/08OveDbLSL — ESPN (@espn) August 13, 2020

- Les Clippers affronteront donc les Dallas Mavericks, septièmes, au premier tour des playoffs. Les Nuggets défieront le Utah Jazz.

- L'absence de Russell Westbrook commence à se faire ressentir pour les Houston Rockets. Sans lui, James Harden est contraint de se démultiplier. Comme cette nuit. 45 points, 17 rebonds (nouveau record personnel) et 9 passes décisives. Mais trop peu de soutien pour vraiment faire la différence contre les Indiana Pacers. Les Texans se sont donc inclinés, 104 à 108. Malgré une tentative de comeback héroïque, menée par le MVP 2018. Un 14-2 passé en 5 minutes pour remonter 14 points d'écart. Avec 11 points d'Harden dans le lot. Dont le layup pour revenir à 104-106. Mais Justin Holiday a planté les lancers décisifs dans la foulée.

- Houston affrontera Oklahoma City au premier tour des playoffs. Et Westbrook pourrait justement manquer le début de la série en raison de sa blessure aux quadriceps.

- Le Thunder, justement, a lui réussi sa remontada cette nuit. Avec 22 points de retard en cours de match, ça semblait mal embarqué pour ce duel contre le Heat. Encore un déficit de 18 points à effacer dans le dernier quart temps. Moment choisi par le jeune Darius Bazley pour faire la différence. Le jeune rookie a inscrit 16 de ses 21 pions dans le money time.

- Mais c'est un autre joueur qui a fait la différence sur les possessions clés de la rencontre. Et celui-là, personne ne l'avait vu venir. Habituellement remplaçant (12 minutes de moyenne cette saison), Mike Muscala a profité du turnover effectué par Billy Donovan pour s'illustrer au meilleur moment. Il a planté deux trois-points clutch en 35 secondes. Le premier pour égaliser à 113 partout. Le second pour la gagne. Ses deux seuls paniers du match.

Mike Muscala ties it and then wins it for OKC with back-to-back threes! #WholeNewGame Final in Orlando:@MiamiHEAT 115@okcthunder 116 pic.twitter.com/J0lX8zzWKo — NBA (@NBA) August 13, 2020

- Les ennuis continuent à Philly. Alors que Joel Embiid venait de faire son retour de blessure - il avait manqué un match en raison d'une douleur à la cheville - il s'est à nouveau fait mal. Cette fois-ci au poignet. Il n'a joué qu'une dizaine de minutes, le temps de mettre 5 points. Ses coéquipiers ont quand même essayé de tenir le choc contre Toronto. Mais ils ont fini par s'incliner en gaspillant 10 points d'avance dans le quatrième quart temps (et 6 dans les deux dernières minutes). Les Raptors ont battu les Sixers à 3 reprises en 4 confrontations cette saison.

- Kyle Lowry a inscrit 19 points mais ce sont aussi les remplaçants des Canadiens qui ont été précieux sur cette rencontre. Chris Boucher a lui aussi inscrit 19 points par exemple.

- Nick Nurse avait laissé sa place à son assistant Adrian Griffin. Ce dernier a donc pu décrocher sa première victoire en tant que coach. Une sensation évidemment particulière.