La NBA a une date butoir en tête pour éviter l’annulation de la saison

Mardi, on apprenait de la bouche même d'Adam Silver qu'aucune décision ne serait prise avant le mois de mai quant à une reprise de la saison NBA ou non. Une annonce pas surprenante et qui permettait de rester dans les clous du plus optimiste des pronostics jusqu'ici, à savoir un redémarrage de la saison en juillet. L'évolution de la crise du coronavirus aux Etats-Unis ne permet pas d'avoir beaucoup plus de visibilité à l'heure qu'il est, mais on sait a priori au moins désormais à peu près au-delà de quelle date la saison sera purement et simplement annulée.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, la NBA a bien une date à ne pas dépasser dans le viseur : celle du week-end du Labor Day aux Etats-Unis, à savoir le 7 septembre. Si le dernier match des Finales NBA ne peut pas se tenir avant cette date, faute de sécurité suffisante autour des joueurs et d'un éventuel public, cette édition 2019-2020 sera rayée de la carte.

La ligue est prête à attendre et à jouer durant l'été, mais pas à mettre définitivement en péril la saison 2020-2021, toujours programmée autour du 15 octobre 2020 à l'heure qu'il est. Il reste une quinzaine de matches de saison régulière et entre 70 et 80 matches de playoffs environ à programmer si le contexte permet de rejouer. Avec l'obligation pour les joueurs de refaire une préparation physique importante (Evan Fournier parlait d'un mois), ce ne sera évidemment pas facile à mettre en place si les mesures de confinement se poursuivent au-delà du mois de mai.

Comme expliqué lundi, la NBA mise néanmoins sur la validation prochaine d'un processus de tests avec des résultats disponibles sous 15 minutes. Une telle solution pourrait permettre aux joueurs, à défaut du public, de reprendre le cours à peu près normal de leur activité.