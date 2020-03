La NBA est à l’arrêt et personne ne sait combien de temps ça va durer. Ni Adam Silver, ni les franchises ou les joueurs. Tout dépend de la propagation du COVID-19 et de l’ampleur de l’épidémie aux Etats-Unis. Mais David Griffin, le GM des Pelicans, assure que la ligue a pour priorité de finir la saison en cours, suspendue depuis début mars.

« L’idée d’annuler la saison n’est absolument pas dans la tête des dirigeants NBA. Et on réfléchit à tout pour offrir un produit aux fans. On espère revenir le plus vite possible. »

C’est dans l’intérêt de la franchise de New Orleans que la saison ne reprenne pas trop tardivement. En effet, les Pelicans auront besoin de jouer tous les matches de la régulière pour éventuellement avoir une chance de se qualifier en playoffs. En effet, si les classements restaient figés avec un passage direct à la post-saison, l’organisation terminerait à la dixième position.

Via NBC Talk