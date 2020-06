« Des commentaires horribles et intolérables contre Donovan Mitchell »

Sur les réseaux sociaux, Donovan Mitchell a fait entendre sa voix pour protester contre les inégalités sociales aux Etats-Unis. Profitant de sa popularité, le meneur de jeu du Utah Jazz voulait défendre les droits des noirs dans un contexte actuel tendu. En réponse, le jeune talent a eu le droit à des commentaires racistes.

Indigné, il s'est demandé comment les gens pouvaient soutenir des joueurs noirs sur les parquets, mais être contre la justice sociale. Déterminé dans ce combat, Mitchell a reçu le soutien appuyé de son entraîneur Quin Snyder. Dans un entretien accordé à ESPN, le coach du Jazz a livré un discours fort contre le racisme.

"Il y avait de nombreux commentaires positifs pour répondre à Donovan. Cependant, il y avait aussi des commentaires horribles. Des choses impossibles à tolérer. Bien évidemment, on peut toujours rationaliser les commentaires négatifs par rapport aux positifs. Mais je crois que c'est une erreur.

Nous devons être attentifs à tout ça, car tant que ces commentaires existeront, il y aura un travail à effectuer. La route entre la complaisance et la complicité est glissante. Nous devons nous éduquer de plus en plus, cette complaisance doit s'arrêter et il s'agit d'une opportunité d'agir.

Donovan s'est probablement senti mal à l'aise à certains moments. Cela demande du courage de protester pour ce que tu crois. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il ait permis à d'autres gens de se sentir mal à l'aise devant une telle situation", a estimé Quin Snyder.

Donovan Mitchell appréciera forcément cette sortie de son coach. Pour rappel, dans le cadre de la reprise de la NBA, la Ligue et le syndicat des joueurs ont justement trouvé un terrain d'entente pour multiplier les actions pour défendre cette idée de justice sociale. En espérant que ces actions aideront à une prise de conscience générale.