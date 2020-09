Un pivot pour compléter le cinq majeur ? Ou plutôt le meilleur joueur disponible ? Céder le pick contre une star ? Ou piocher plus bas en récupérant d’autres assets ? Toutes les options sont ouvertes pour les Golden State Warriors avec leur deuxième choix.

Quintuples finalistes et trois fois sacrés entre 2015 et 2019, les Dubs ont profité d’une saison de transition pour récupérer un choix très haut placé. Nombreux sont les analystes qui les imaginaient piocher James Wiseman. L’un des deux intérieurs les plus cotés de cette cuvée. Logique, c’est le seul poste non attribué du cinq majeur. Mais ce raisonnement n’est pas vrai pour autant. Selon Kevin O’Connor, la franchise a d’autres priorités.

« Plusieurs sources indiquent que les Warriors préféreraient un extérieur. »

De ce fait, l’expert de la draft à The Ringer parie que Golden State va miser sur Deni Avdija. L’ailier israélien est l’un des plus gros talents de cette draft. Il tourne à 13 points par match avec le Maccabi Tel Aviv cette saison. En se montrant adroit de loin, complet, long, le jeune homme est promis à une belle carrière en NBA.

C’est une option intéressante pour les Warriors. Un basketteur technique capable d’évoluer au côté de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green dans un cinq small ball.

