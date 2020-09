C'est difficile à réaliser, mais s'il n'y avait pas eu la pandémie de Covid-19, les franchises NBA seraient à un mois du début de la saison 2020-2021. Ce foutu virus a tout bouleversé et on est toujours, mi-septembre, dans la bulle de Disney World Resort, en plein milieu des playoffs 2020. Si la ligue a réussi à trouver le moyen de contenir le Covid hors du campus floridien, la situation est toujours critique en dehors en termes de crise sanitaire. Du coup, les différents événements attendus chaque année par les fans risquent de prendre encore plus de retard que prévu.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, la Draft 2020, où seront notamment attendus au 1er tour les Français Killian Hayes et Théo Maledon, ou leur compatriote Killian Tillie, ne se tiendra pas le 15 octobre. Adam Silver et la ligue visent désormais le 18 novembre, soit 15 jours avant le début espéré de la saison 2020-2021. Sauf que ladite saison ne démarrera pas non plus à cette date souhaitée.

Draft 2020 : Les Timberwolves tirent le gros lot !

Toujours selon Woj, le sentiment général est que le 1er décembre arrivera bien trop tôt en termes d'organisation et de volonté de jouer devant des fans et non plus dans une bulle. Le syndicat des joueurs est même en train de discuter d'une requête pouvant mener jusqu'à un début de saison en janvier ou en février !

La free agency ne déroge pas non plus à la règle et son ouverture programmée le 18 octobre devrait elle aussi être repoussée. Une chose semble sûre. Il faut se préparer à revoir de la NBA au beau milieu de l'été 2021.

Crédit photo : F.Blaise