Dwyane Wade est arrivé en NBA en 2003 et il décrochait son premier titre dès 2006. Avec des performances phénoménales lors des finales contre les Dallas Mavericks. Sa carrière venait de débuter mais ça reste peut-être tout de même l’un des moments les plus forts de son parcours. Moment que nous avons souhaité mettre en lumière hier. Si les prestations de « Flash » lors de ces finales étaient époustouflantes, certains n’ont pas oublié – et à raison – de souligner les nombreux coups de sifflet accordés au Miami Heat.

Finales 2006 : Le chef d'oeuvre inoubliable de Dwyane Wade

Le sujet est vaste et il méritera, un jour prochain, une longue analyse. Mais en attendant que l’on prenne réellement le temps de se replonger encore plus sur cette série mystique, nous avons compilé pour vous (via Reddit en réalité) une compilation des lancers-francs accordés à Dwyane Wade lors du Game 5.

C’était le match le plus important des finales. Les deux équipes étaient alors à égalité 2 à 2. Les Floridiens l’ont emporté 101 à 100 en prolongation. Avec justement deux lancers de l’arrière de South Beach pour conclure la partie. Au total, il a été envoyé 25 fois sur la ligne ce soir-là. Soit autant de fois que toute l’équipe texane. Une statistique folle qui alimente fortement la polémique.

Faites donc votre propre avis !

Alors, abusé ou pas ces coups de sifflet ?