A l'heure de ces lignes, les Etats-Unis ne connaissent pas encore le nom de leur prochain président. La tendance est favorable à Joe Biden, le candidat démocrate, mais Donald Trump, aka "L'Agent Orange", et ses partisans entendent contester le résultat des urnes et accusent l'ancien vice-président et son parti de tricherie.

Les joueurs NBA, actuels ou retraités, ont suivi et suivent toujours le déroulé de l'élection et le décompte des voix dans chaque état. Et certains n'hésitent pas à moquer la démarche des Républicains de demander un recompte des votes dans certains états, ou de refuser que le vote par correspondance soit comptabilisé...

CJ McCollum : "Un recompte alors que tu as perdu de 20 000 voix, ça veut juste dire que tu vas perdre deux fois".

A recount with a 20k loss just means you’re going to lose twice 🤣 — CJ McCollum (@CJMcCollum) November 4, 2020

Kendrick Perkins : "Nous sommes les Etats-Unis d'Amérique et ici on compte les voix. Chacune d'entre elles !"

It’s the United States Of America and we count VOTES...every single one of them!!! Carry on... — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) November 4, 2020

COUNT EVERY VOTE‼️COUNT EVERY VOTE ‼️COUNT EVERY VOTE‼️ COUNT EVERY VOTE ‼️COUNT EVERY VOTE‼️ COUNT EVERY VOTE‼️COUNT EVERY VOTE‼️ COUNT EVERY VOTE‼️ — DWade (@DwyaneWade) November 4, 2020

LeBron James s'est lui félicité que la communauté afro-américaine se soit particulièrement mobilisée dans certains états sur lesquels elle avait assez peu d'influence par le passé.

Il y a aussi eu cette petite interaction entre Josh Hart et son nouveau coach chez les New Orleans Pelicans, Stan Van Gundy, farouche opposant à Donald Trump.

Hart : "Le fait que des gens votent réellement pour que ce raciste reste au pouvoir montre bien comment votent les gens de ce pays quand ils sont cachés".

Van Gundy : "C'est vrai. Mais à vrai dire, la plupart ne se cachent même pas".