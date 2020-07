NBA : ces 8 équipes prévoient de mettre un genou à terre pendant l’hymne

Un groupe de joueurs NBA se prépare apparemment à faire un gros coup d’éclat commun lors du premier soir de la reprise de la saison. On ne sait pas encore si les big names comme LeBron James, Giannis Antetokounmpo ou encore Kawhi Leonard en feront partie, mais leurs équipes sont impliquées.

Si certains s’étaient posés la question de la pertinence de reprendre la saison alors que des combats plus importants en matière de justice et égalité sociales sont en cours, le championnat 2019-20 se finira bel et bien. Mais l’idée pour les joueurs - et même pour la NBA elle-même - est d’utiliser l’espèce de tournoi dans la bulle d’Orlando comme une plateforme pour mettre en avant ces combats.

Et il semblerait que plusieurs joueurs comptent marquer le coup dès le premier soir. Huit équipes résidant dans le même hôtel à Disney World se sont rencontrées cette semaine, selon Brad Turner du Los Angeles Times. L’idée ? Organiser le fait de mettre un genou à terre lorsque l’hymne national américain sera jouer avant leur premier match de la saison.

Selon Turner, les Milwaukee Bucks, les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers, les Toronto Raptors, les Boston Celtics, les Denver Nuggets, le Utah Jazz et le Miami Heat faisaient partie de cette réunion.

Sources: NBA players plan to kneel during National Athem on opening nights of season, starting Thurs. Bucks, Lakers, Clippers, Raptors, Celtics, Nuggets, Jazz, Heat staying at same hotel had a meeting. “One of the 1st oncourt actions will be kneeling opening night,” player said. — Brad Turner (@BA_Turner) July 24, 2020

Il y a aura deux rencontres jeudi, le premier jour de la reprise de la saison. Trois des huit équipes à avoir planifié cette action y participeront. Il sera donc intéressant de voir si des membres des New Orleans Pelicans, qui affronteront Utah et qui n’ont pas participé à cette réunion, poseront eux aussi un genou à terre.

Pour rappel, Colin Kaepernick a été le premier athlète professionnel américain à protester de cette manière contre la brutalité policière et le racisme que subissent les Afro-Américains. C’était en 2016 eta vait été soutenu par pas mal de joueurs NBA, dont LeBron James. Mais il n’a plus rejoué en NFL depuis. Même si la ligue de foot US semble avoir évolué ces derniers temps sur le sujet.

Ce qui n’est pas forcément le cas du grand public américain. Pourtant, cette action chez les sportifs devient une vraie tendance, que ce soit en MLS ou même en MLB depuis cette semaine. Mais il suffit de voir les réactions en commentaires à cette vidéo postée par les Los Angeles Dodgers :

On voit donc bien que, depuis 2016, le geste crée toujours autant la polémique aux Etats-Unis. Et reste donc un acte fort. Il sera intéressant de voir quels sont les joueurs de ces équipes NBA qui prendront le risque en terme d’image de le faire. L'action marquera forcément plus les esprits si LeBron James, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo et les autres stars sont impliqués.

De son côté, Adam Silver, qui soutient au même titre que la ligue le mouvement, n’a pas spécifiquement dit déclarer comment il réagirait. Techniquement, les joueurs doivent se tenir debout pendant l’hymne national.