Où va signer Giannis en 2021 ? La prédiction des agents NBA

Il n’y a plus de matches à se mettre sous la dent alors tous les regards sont déjà tournés vers la Draft et la Free Agency, voire même la Free Agency… 2021. En effet, Giannis Antetokounmpo est susceptible de se retrouver sur le marché à ce moment-là. Et l’avenir des plus grandes superstars passionne toujours. Tout en provoquant constamment les fantasmes d’un départ ici ou là.

Nous aurons des éléments de réponse – ou pas d’ailleurs – dès cette intersaison puisque le Grec peut prolonger avec les Milwaukee Bucks pour le super max. Mais s’il refuse cette extension, il sera donc libre dans un an. The Athletic a ainsi sondé 19 agents NBA. Om voit-il le double-MVP au début de la saison 2021-2022 ? Leur réponse est sans appel.

« 18 estiment qu’il va rester, 1 seul pense qu’il va partir », conclut le sondage.

C’est étonnant de tomber sur un résultat aussi déséquilibré. Mais ça démontre bien que, dans le milieu NBA, la majorité voit bel et bien Giannis Antetokounmpo rester dans le Wisconsin. Après, tout c’est ce qu’il martèle depuis le début ! Il a déjà affiché haut en couleur sa fidélité aux Bucks.

Après, méfions nous quand même de l’avis des agents sachant que l’un d’entre eux l’imagine « à New York » et le voit bien « dans une grande ville » alors que la superstar a déjà répété plusieurs fois que ça ne l’attirait pas.

Bucks, Warriors, Heat… quelle est la meilleure destination pour Giannis ?

Les Mavericks, les Raptors, le Heat ou encore les Warriors ambitionnent de signer Giannis Antetokounmpo en 2021.