Bucks, Warriors, Heat… quelle est la meilleure destination pour Giannis ?

Pourquoi Giannis Antetokounmpo doit rester aux Bucks

L’éclairage d’Hugo Givernaud, responsable du compte Bucks France

Pourquoi Giannis doit rester aux Bucks ?

Pour l’Histoire. LeBron et KD ont vivement été critiqués à leur départ d'OKC et de Cleveland, Giannis peut s'éviter ça en restant fidèle à la franchise qui a pris des risques pour lui en le draftant plus haut qu'annoncé en 2013 puis en lui faisant découvrir les Etats-Unis. Il a aujourd'hui une chance légitime de titre avec Milwaukee et l'on sera sûrement plus compréhensif s'il est toujours bredouille dans 4 ou 5 ans. C'est aussi sa chance de gagner un titre avec une franchise médiocre depuis 30 ans et de devenir ce qu'ont pu être Dirk Nowitzki, Tim Duncan ou Steph' Curry.

Pour la ville et pour l’organisation. Giannis Antetokounmpo n'est pas une superstar américaine, c'est maintenant un père de famille, je ne suis pas certain qu'une grosse ville animée soit l'endroit dont il rêve pour continuer sa carrière. Malgré le froid, Milwaukee est une ville très agréable à vivre à l'année et correspond parfaitement au caractère simple et discret du joueur. En s'impliquant à fond dans des projets sociétaux, notamment la redynamisation du centre ville, pendant les manifestations Black Lives Matter ou encore après le boycott des joueurs, les Bucks se différencient de nombreuses autres franchises. On l'a vu très investi dans toutes les manifestations pour le progrès social aux Etats-Unis, je ne pense pas qu'il puisse avoir un impact plus grand sur ces questions ailleurs qu'à Milwaukee. Giannis a aussi été touché par le fait que l’organisation se préoccupe autant de sa santé à long-terme, quitte à réduire à néant les chances d'un éventuel comeback contre le Heat. Quand on sait à quel point jouer avec l'intensité des playoffs peut aggraver une blessure (poke Danny Ainge), jouer pour une franchise qui pense à ses joueurs avant de penser à elle est aussi quelque chose d'important.

Pour le basket. Partir, oui, mais où ? On retrouve avec insistance 3 franchises dans les rumeurs : Golden State, Miami et Toronto. Les Warriors n'ont pas le cap et devraient trader beaucoup plus qu'Andrew Wiggins et le pick 2, potentiellement Klay Thompson et Draymond Green. Avec les cadres vieillissants à la santé incertaine, je ne suis pas certain que ça soit sa meilleure chance de titre. A Toronto ? On a vu les limites de Pascal Siakam cette année, elles sont mines de rien assez proches de celle de Giannis ce qui me fait douter d'un point de vue compatibilité, Lowry et Gasol vieillissent aussi, il y a les questions des contrats de VanVleet et d'Ibaka. A Miami ? Certes il y a de nombreux bons shooteurs et un excellent coach, je ne suis cependant pas convaincu par le spacing dans une équipe comportant Giannis, Jimmy Butler et Bam Adebayo quand bien même ça serait monstrueux défensivement.

Pour l’argent. Vous diriez vraiment non à 80 millions de dollars ?

Pourquoi un transfert n’est probablement pas à l’ordre du jour

Le point de vue de Dunkakis, fondateur du magazine en ligne Playground

Un transfert qui enverrait Giannis Antetokounmpo ailleurs qu’a Milwaukee durant la Free-Agency me parait improbable, les équipes capables de se l’offrir sans raisonnablement brader toute forme de continuité ou d’avenir se comptent sur les doigts d’une main.

Il n’a pas dévalué l’idée d’un trade, là où d’autres joueurs comme Anthony Davis ou Paul George voulaient impérativement quitter leurs franchises respectives, en rendant public leur désir de partir, lui s’est pour l’instant cantonné à une loyauté infaillible dans la communication. Et bien évidemment, quand un joueur met la pression sur sa direction, le trade devient inévitable pour que son équipe puisse au moins avoir un gain dans la perte du dit-joueur, faisant ainsi baisser un tant soit peu les enchères pour qu’elles deviennent « raisonnables ».

Parce que Giannis n’est pas encore arrivé à un stade de sa carrière où l’urgence se trouve dans le titre, il a encore beaucoup à faire, beaucoup à construire, tant dans son jeu que pour Milwaukee et je crois que rester chez les Bucks reste à ce jour son meilleur choix. L’idée même d’un titre aux Bucks vaudra beaucoup plus que dans une franchise mieux armée pour l’accueillir. Il n'y a pas d’urgence et l’idée d’un départ paraît précipitée, c’est à Milwaukee de se servir de cette année pour mieux modeler son effectif et convaincre le Freak d’une quelconque progression dans les playoffs. Giannis doit continuer à grandir et cette année est charnière, Milwaukee restant sans aucun doute un environnement propice à ce développement.

L’année prochaine, il sera Free Agent, son avenir se jouera en dépendant grandement de la post-season des Bucks. Car oui, atteindre les demi-finales de conférence ne suffit plus pour cette équipe qui a de plus grandes prétentions. On peut parler de l’idée de voir Giannis ailleurs l’année prochaine, mais cette année, ça n’arrivera pas. Les Bucks voudront jouer le jeu et essayer de l’inscrire dans la durée, et je vois mal la franchise envisager à son tour, de son propre chef, un trade du joueur qui a littéralement focalisé une attention depuis longtemps perdue du côté du Wisconsin.

Pourquoi Dallas est peut-être la meilleure option

Le coup de coeur de Shai Mamou, BasketSession & REVERSE

Pour commencer, je dois dire que je ne suis à la base pas fan des "super teams" ou même simplement des tandems de stars comme en voit de plus en plus, comme dans les deux équipes de Los Angeles. J'aime le côté old school et courageux des mecs qui préfèrent échouer avec panache et fidélité avec leur team de toujours, comme Damian Lillard. Si Giannis décide de poursuivre à Milwaukee, ça m'ira très bien. CELA DIT…

Si on me met le flingue sur la tempe et que l'on me dit qu'il faut absolument choisir une nouvelle équipe pour Giannis Antetokounmpo, je pense que je choisirais Dallas.

La perspective de voir Giannis, Luka Doncic et Kristaps Porzingis évoluer ensemble, m'émoustille franchement. De par la complémentarité de leurs styles de jeu respectifs, déjà, mais aussi parce que l'on parle de trois joueurs nés au basket en Europe. Mine de rien, même si on n'arrête pas d'évoquer la globalisation de la NBA et des titres individuels gagnés par des non-Américains, voir un trio du Vieux Continent dominer la NBA dans les années 2020 aurait de la gueule.

Les franchises hésiteraient alors encore moins à miser sur des étrangers pourtant dominants en Europe, plutôt que sur des talents américains imparfaits mais qui leur paraîtraient plus "safe".

A Dallas, le "Greek Freak" pourrait exprimer pleinement sa domination athlétique à la Shaq, sans être l'option offensive que tout le monde cherche à neutraliser, comme à Milwaukee. Avec un playmaker de génie comme Doncic et une troisième lame comme Porzingis, Rick Carlisle aurait la matière première pour faire des merveilles.

Honnêtement, j'ai du mal à le voir avec un autre maillot que celui des Bucks ou des Mavs.

Pourquoi Giannis doit tenter d’aller voir ailleurs

Le rêve d'Antoine Pimmel, BasketSession & REVERSE

LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Kawhi Leonard… ou encore les moins stratosphérique mais starifiés Paul George, Kyrie Irving ou encore Jimmy Butler. Ça fait quelques années que nous sommes maintenant habitués à voir les plus grands joueurs de la NBA changer d’équipe. Soit en forçant leur transfert, soit en signant pour une autre franchise une fois leur contrat arrivé à expiration. Nous ne sommes plus surpris. Au contraire, nous attendons même ce moment désormais. Dès qu’un basketteur majeur ne gagne pas au bout de cinq ans, nous en venons à imaginer où il devrait signer pour aller chercher sa bague. Parce que oui, de nos jours, pas de bague, pas de validation. Malheureusement. Quelle erreur.

Du coup, Giannis Antetokounmpo, il doit quitter Milwaukee, non ? Deux ans de suite que les Bucks sortent avant les finales NBA malgré le meilleur bilan en saison régulière. Ça coince en playoffs. Avec la logique que nous avons développée, nous attendons donc impatiemment qu’il rejoigne une autre organisation. Pas cet été. La perspective d’un échange, personne n’y croit réellement. Parce que les dirigeants ne prendront jamais le risque de se séparer d’un joueur aussi fort. Quitte à le laisser filer sans contrepartie.

Mais en 2021 ? Si le Grec ne signe pas de prolongation cet été ? Les rumeurs vont s’accélérer et rythmer la prochaine saison NBA s’il ne prolonge pas son bail dans le Wisconsin. Lui-même ferait mieux de vraiment se poser la question. Quand je me mets dans sa tête, je suis tiraillé. Je n’ai évidemment pas tous les aboutissants. Je ne suis pas Giannis et je ne vis pas à Milwaukee. Mieux vaut que je me concentre purement sur l’aspect basket et « legacy » (quelle expression pourrie).

D’un côté, je suis tout à fait d’accord avec le côté historique et classe qu’il y à rester aux Bucks. Comme Dirk. Comme Kobe. Ou Duncan. Je veux que Giannis fasse partie de cette catégorie. Et d’un autre côté… j’ai un mauvais pressenti autour de cette franchise. Presque irrationnel. Alors je vais quand même essayer de trouver des arguments. Déjà, je doute de la capacité du management à mieux l’entourer. Non pas parce que le GM est mauvais. Mais plutôt parce que la marge est très, très limitée. Je pensais déjà que sacrifier Malcolm Brogdon pour Eric Bledsoe était une erreur (ouais, je flambe, je suis content de l’avoir vu venir celle-là). Ensuite, même si j’adore Khris Middleton, je n’arrive pas à me faire à l’idée qu’il peut être la deuxième option d’une formation qui va au bout.

Ces gars-là ne seront pas faciles à bouger. Enfin, si Bledsoe, oui. Mais pas pour du lourd. Je ne vois pas non plus une vraie star débouler à Milwaukee via la Free Agency. Pas dans ce climat. En plus, pour une raison que j’ai du mal à capter, les superstars ont l’air jaloux de Giannis (jaloux est exagéré mais pourquoi ça fait deux ans de suite qu’une partie de la ligue craque après son MVP ?). Sauf Steph. Il s’entend bien avec Steph.

Vous voyez où je veux en venir. Golden State, tout ça. Est-ce que je pense qu’il va aller aux Warriors en 2021 ? Pas forcément. Est-ce que j’estime qu’il devrait essayer de s’associer avec Stephen Curry et Klay Thompson (En dégageant Draymond Green) ? Ben… oui putain ça serait le kiff à voir sur le terrain. Je pense que c’est un bien meilleur « fit » qu’à Miami ou Toronto. Sur le terrain, ça peut envoyer. Une équipe vraiment intéressante. Bien armée pour aller au bout. C’est où qu’on signe ?