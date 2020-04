Le tournoi de H.O.R.S.E. à distance que souhaite organiser la NBA est en train de prendre forme. Et vu que c'est le seul truc télévisé qui ressemble un peu à du basket que l'on risque de pouvoir mater ces prochaines semaines, pour ne pas dire plus, autant s'informer un peu sur le sujet. ESPN annonce que trois joueurs sont assurés de participer à l'événement : Chris Paul, Trae Young et Zach LaVine. D'anciens joueurs de la ligue récemment retraités et des joueuses WNBA devraient également faire partie du plateau.

Trae Young a lancé les hostilités en indiquant à LaVine qu'il lui serait interdit de dunker - il faut reconnaître que personne ne sera capable de reproduire les mêmes tomars - avant de laisser entendre qu'il allait envoyer des shoots du milieu de terrain à foison.

Half Court Shots Only💯🤣 https://t.co/NLClxRGraG — Trae Young (@TheTraeYoung) April 8, 2020

Chez les glorieux anciens, on mettrait bien du Ray Allen et du Manu Ginobili pour assurer le spectacle. Chez les filles, pour du shoot bien chaud, Allie Quigley et Elena Delle Donne seraient des candidates intéressantes pour se mesurer à leurs homologues de la NBA.