Après le tournoi de NBA2K20 en direct, la NBA planche sur un autre moyen de permettre aux fans de basket de ne pas se pendre par manque total de compétition. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, la ligue planche actuellement sur la possibilité d'organiser un tournoi de H.O.R.S.E. dans les prochaines semaines, avec la présence de la plupart des stars NBA.

Evidemment, les mesures de distanciation sociale et l'interdiction des rassemblements aux Etats-Unis ne permettent pas d'imaginer les joueurs se réunir dans une même salle. En revanche, la technologie permet à chacun d'être sur son propre terrain et de répliquer le shoot de son adversaire après l'avoir observé sur un écran d'ordinateur.

Pour rappel, si vous n'avez jamais joué au H.O.R.S.E, c'est une variante du basket, en un contre un, où les joueurs prennent tour à tour un tir que l'autre doit reproduire. Si le shoot est manqué, le joueur qui a raté reçoit une lettre. Le premier à avoir toutes les lettres du mot HORSE a perdu.

La NBA a déjà organisé des tournois de ce genre il y a plus de 10 ans, en marge du All-Star Game. Kevin Durant avait remporté les deux éditions, avant que le manque d'émulation autour de la chose ne pousse la ligue a supprimer la chose.

Tout ça ne remplacera évidemment un match, mais au point où on est, on prend tout ce qui vient... Voir Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James et compagnie s'affronter, même sur une partie de cartes, ça nous va.